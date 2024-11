«San Nicola Arcella celebra con orgoglio il successo del progetto di gestione e valorizzazione della Grotta dell'Arcomagno, nato grazie alla visione audace del sindaco Eugenio Madeo e dell'intera amministrazione comunale, un'iniziativa senza eguali sul territorio e, osiamo dire, in tutta la Calabria». È quanto è scritto in una nota l’amministrazione comunale di San Nicola Arcella.

«Dal primo giugno al 31 ottobre, la bellezza incontaminata dell'Arcomagno ha attratto oltre 80.000 visitatori, rendendolo uno dei siti più visitati del sud Italia. Di questi, il 35% sono turisti stranieri – continua la nota – provenienti da ben 52 paesi, un dato che testimonia la sua risonanza internazionale, confermato sia dalle transazioni con POS che dalle prenotazioni sul sito ufficiale www.arcomagnocalabria.it. I principali paesi di provenienza dei visitatori internazionali includono Stati Uniti, Germania, Regno Unito, Francia, Svizzera, Spagna e Polonia, sottolineando ancora di più la portata globale dell'attrattiva dell'Arcomagno».



«Grazie al costante impegno della Pro Loco, che ha saputo gestire e promuovere il sito con grande dedizione, è stato possibile raggiungere questi risultati straordinari. La sinergia con le associazioni locali, come la Pro Loco, è un elemento fondamentale per il successo – spiega la nota - di questo progetto e per la valorizzazione del territorio. La fragilità di questo sito richiede attenzione e protezione, ed è per questo che sono stati introdotti un sistema di regolamentazione e controlli degli accessi, per preservare la sua integrità e garantire a ogni visitatore un'esperienza unica e rispettosa dell'ambiente».



«Le misure adottate hanno permesso di ridurre la pressione turistica sulla piccola baia della grotta, assicurando un equilibrio tra conservazione e fruizione. Questo ha consentito non solo di tutelare l'ambiente, ma anche di offrire un'esperienza più piacevole, priva di sovraffollamenti, che valorizza il carattere incantevole e tranquillo del luogo. Il trend è in continua crescita: se lo scorso anno, in soli tre mesi, erano stati registrati circa 50.000 visitatori, quest'anno il numero è salito a 80.000, a conferma del grande lavoro di promozione svolto dall'amministrazione e dalla Pro Loco».



«Il nostro impegno è ora rivolto a incentivare i visitatori a prolungare il loro soggiorno a San Nicola Arcella e nella Riviera dei Cedri. Questo straordinario risultato è la testimonianza di un grande sforzo collettivo, fatto di partecipazione alle fiere internazionali e di incontri strategici con operatori turistici di tutto il mondo. L'Arcomagno è una risorsa preziosa per l'intero territorio e il Comune di San Nicola Arcella intende promuovere una rete di collaborazioni con le altre realtà della Riviera dei Cedri e dell'entroterra, al fine di creare nuove sinergie e valorizzare il patrimonio naturale e culturale della nostra amata terra. San Nicola Arcella guarda al futuro – si conclude la nota – con entusiasmo, desiderosa di continuare a crescere e a far conoscere le sue straordinarie bellezze dell'Arcomagno al mondo intero».