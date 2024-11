La giunta regionale ha proceduto alla ratifica dei candidati disponibili alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie e ospedaliere regionali

È stato approvato dalla Giunta regionale l’elenco dei candidati da cui si potrà attingere per nominare i direttori generali delle aziende ospedaliere e sanitarie calabresi. Il lungo iter aveva avuto avvio lo scorso marzo con la pubblicazione di un avviso per l’acquisizione della disponibilità da parte dei candidati a una eventuale nomina alla guida delle aziende sanitarie ed era poi proseguito con la creazione di un gruppo di lavoro con il compito di valutare la regolarità delle domande di partecipazione. La commissione ha nei giorni scorsi completato le attività di verifica e trasmesso l’elenco alla giunta regionale che ha proceduto ad approvarla.

Idonei e nomine

Sono 146 i candidati risultati idonei ad una eventuale nomina mentre 22 sono stati esclusi perché non ritenuti in possesso dei requisiti. Da questa graduatoria si dovrà d’ora in poi attingere per l’affidamento degli incarichi dirigenziali sebbene risalgano allo scorso mese di maggio le ultime assegnazione delle funzioni di dg.

Ha ottenuto l’incarico Antonio Belcastro già alla guida del policlinico universitario Mater Domini di Catanzaro in qualità di commissario e Giuseppe Panella, anche lui, ex commissario dell’azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro. Alla guida dell’Asp di Reggio Calabria è stato nominato invece Giacomo Brancati. È successiva invece all’approvazione dell’elenco la nomina di Sergio Arena alla direzione dell’Asp di Crotone.