Validi tutti gli atti compiuti dagli stessi commissari nel periodo di gestione “in regime di prorogatio”

La legge varata il 20 aprile del 2016 dalla Regione Calabria con la quale viene raddoppiata da sei a dodici mesi, prorogabili di altri dodici mesi, la durata in carica dei commissari straordinari delle aziende sanitarie e ospedaliere e' costituzionalmente legittima. Lo ha stabilito la Consulta alla quale si era rivolto il Consiglio dei ministri impugnando la legge regionale soprattutto per il contenuto dell'articolo 3 che prevede, appunto, la proroga del mandato dei commissari straordinari.





Validi gli atti dei commissari

Ne consegue la validità di tutti gli atti compiuti dagli stessi commissari nel periodo di gestione in regime di prorogatio. "Contrariamente alle funeste previsioni avanzate nei mesi addietro, e' stata, dunque, riconosciuta la legittimita' della proroga dei mandati dei commissari straordinari delle Aziende Sanitarie", commentano in proposito i vertici dell'Asp di Crotone in una nota a firma del direttore amministrativo Giuseppe Fico e del direttore generale facente funzioni Agostino Talerico. "Conseguentemente, e' stata attestata la piena efficacia di tutti gli atti dagli stessi assunti durante la gestione commissariale". La sentenza della Consulta fa il paio con quella del Giudice del Lavoro di Crotone che di recente ha riconosciuto "la piena legittimita' ed efficacia dell'Atto aziendale adottato con delibera 253 del 21 luglio 2016" aggiungono i dirigenti dell'Asp concludendo che "ora nessun impedimento di carattere legale aleggia sugli atti adottati da questa Asp". (AGI)