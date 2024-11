600 assunzioni nella sanità. Il commissario ha dato il via libera alle Aziende sanitarie per avviare le procedure concorsuali.

Saranno 300 infermieri e altrettanti operatori socio-sanitari i nuovi innesti nella sanità calabrese. "Il 50% dei posti messi a concorso – spiega il "capo" della Sanità calabrese – deve essere riservato al personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558 , della legge 27 dicembre 2006, numero 296, e all'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, numero 244, nonché al personale che alla data del 30 ottobre 2013 abbia maturato negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio, anche non continuativo, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, anche presso enti del medesimo ambito regionale". "Ai fini dell'attuazione di quanto sopra detto – si legge ancora nella missiva di Scura – è necessario che le aziende stipulino apposita intesa con codesta azienda per lo svolgimento delle relative procedure concorsuali".