Santa Maria del Cedro e Scalea, nel Cosentino, sono tra i 10 Comuni più ricercati dagli acquirenti esteri di case in Italia. I due comuni si trovano al secondo e quinto posto della classifica 2025 di Gate-away.com, portale immobiliare per gli investitori stranieri che cercano casa in Italia.

«Un risultato - è scritto in una nota - che non fotografa solo l'attrattività di singole località, ma racconta una trasformazione più ampia: la regione si afferma come una delle destinazioni più concrete e accessibili per chi cerca autenticità, qualità della vita e un investimento sostenibile nel tempo».



Chi cerca casa a Santa Maria del Cedro, prosegue la nota di Gate-away.com, «non vuole solo un appoggio per le vacanze, ma un angolo di mondo semplice e reale. È la vicinanza strategica al mare, unita a una dimensione urbana ancora a misura d'uomo e a prezzi competitivi, a fare la differenza. Le richieste si concentrano su appartamenti e case indipendenti, spesso con budget sotto i 100.000 euro. Un'opportunità che fa gola soprattutto a britannici e nord europei, ma anche a chi scopre la zona quasi per caso e decide di restarci.

Tra i paesi che hanno inviato il maggior numero di richieste si trovano Stati Uniti (24,41%), Regno Unito (17,15% ), Germania (8,64%), Canada (4,88%), Paesi Bassi (3,5%), Italia (3,38%, richieste inviate mentre soggiornano in Italia) e Francia (3,25%) Scalea, è scritto nella nota, «conferma la propria presenza tra le mete più ricercate grazie a un equilibrio ormai consolidato tra accessibilità economica, servizi e apertura internazionale. La città si distingue per una domanda ampia e trasversale, sostenuta da acquirenti europei (Germania, Regno Unito e Paesi dell'Est tra i mercati più attivi) che individuano nel territorio un'opportunità concreta per acquistare un immobile vicino al mare con un investimento contenuto».

Le ricerche riguardano soprattutto appartamenti e seconde case «con budget accessibili - spesso inferiori ai 100.000 euro (valore medio di immobile ricercato è 65.628 euro) - utilizzate sia per soggiorni prolungati sia come base per vivere periodi dell'anno in Italia. In questo contesto, Scalea si afferma come una destinazione capace di unire semplicità, funzionalità e qualità della vita, elementi sempre più centrali nelle scelte degli acquirenti straniero».



Tra i paesi che hanno inviato il maggior numero di richieste si trovano Stati Uniti (22,42%), Regno Unito (3,35%), Germania (10,14%), Francia (5,69%), Canada (4,27%). «La presenza di due comuni calabresi tra i più ricercati in Italia nel 2025 è il segnale di un cambiamento profondo nelle scelte degli acquirenti internazionali — commenta Simone Rossi, cofondatore di Gate-away.com -. Santa Maria del Cedro e Scalea dimostrano che oggi il mercato premia i territori dove è possibile vivere bene, con costi sostenibili e in contesti autentici. La Calabria sta consolidando il proprio ruolo come destinazione concreta per chi cerca non solo una casa, ma un progetto di vita equilibrato e duraturo».