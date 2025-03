VIDEO | L’infrastruttura, che sorge alla periferia del paese, può ospitare pure mezzi militari e del 118. ll gestore Ortolani: «Il progetto ha puntato a riqualificare un'area in cui non c’è soltanto la risorsa mare ma anche montagna ed entroterra»

La nuova elisuperficie di Santa Maria del Cedro è già operativa da tempo, ma nei prossimi giorni è previsto l’arrivo di tutte le certificazioni che andranno a completare il progetto. Ne dà annuncio ai nostri microfoni il gestore Alberto Ortolani, esprimendo grande soddisfazione. L’ingegnere campano aveva già gestito per diciassette anni l’aviosuperficie di Scalea, ma poi, una bagarre giudiziaria sollevata dal Comune, allora retto da Giacomo Perrotta, ha messo fine al rapporto professionale, rinviando la questione nelle aule di tribunale.

La nuova elisuperficie

Dopo la diatriba, divenuta di pubblico dominio, Ortolani ha trovato rifugio nella vicina Santa Maria del Cedro, anche grazie al sindaco Ugo Vetere e alla sua amministrazione, che hanno promosso la realizzazione del nuovo progetto. A differenza della struttura della città di Torre Talao, realizzata con fondi pubblici e affidata a una società privata mediante un bando, la nuova elisuperficie è stata realizzata interamente con fondi privati su un terreno privato, ma Ortolani ha voluto comunque metterla a disposizione del territorio. «Insieme all’amministrazione del sindaco Vetere - ha dichiarato -, abbiamo pensato a un progetto per riqualificare un'area in cui non c’è soltanto la risorsa mare, c'è anche la risorsa montagna e la risorsa entroterra, compreso anche il centro abitato di Santa Maria del Cedro, a cui questa opera porterà sviluppo». L’elisuperficie, inoltre, può ospitare i mezzi militari e del 118.

Com’è la nuova struttura

L’area, che sorge alla periferia del paese, si compone di due piazzole, mentre la terza è in costruzione. Quella più grande può ospitare elicotteri con rotori superiori ai 22 metri, cioè adibiti al trasporto dei passeggeri. Non è escluso che in futuro possa ospitare anche i convertiplani, ossia, i velivoli ad atterraggio e decollo verticale. Attualmente, la pista è operativa sette giorni su sette, tutti i giorni dell’anno, dall’alba al tramonto. Per l’illuminazione notturna si dovrà attendere ancora un paio d’anni.