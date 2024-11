Sarà un venerdì nero per i trasporti tra Calabria e Sicilia. Il sindacato Filt ha proclamato uno sciopero del personale Blu Jet, (società controllata da Rete ferroviaria italiana) dalle 9 alle 17 di venerdì 20 settembre. Lo comunicano le Fs Italiane. «Durante questo orario - si legge in una nota - non saranno garantite le coincidenze con i treni a lunga percorrenza in partenza/arrivo a Villa San Giovanni».