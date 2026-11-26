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Cambia la flat tax all'1% sugli incrementi salariali dei lavoratori dipendenti privati con meno di trent'anni. O meglio, lascia il passo ad una nuova misura finanziaria.

Il Governo lavora ad una modifica sostanziale.

È contenuta in un emendamento alla manovra finanziaria proposto da Fratelli d'Italia. Il provvedimento prevede la riduzione dell’imponibile sul reddito per chi firmerà il primo contratto a tempo indeterminato. Una misura temporanea, come altre inserite nella legge di Bilancio allo studio del Parlamento, della durata di due anni. La riduzione sarà pari al 50% nel 2027 e al 30% nel 2028.

Nelle consuete pillole social dedicate alla manovra di bilancio, la premier Giorgia Meloni ha rivendicato la flat tax sugli aumenti salariali per gli under 30. "Introduciamo nuove agevolazioni, con aumenti tassati all'1% fino a 2.500 euro", ha spiegato nei suoi video, sottolineando l'attenzione del Governo verso il lavoro giovanile.

Nei fatti, invece, si lavora a rendere esecutivo un altro provvedimento. Con benefici economici maggiori anche se limitati al biennio 2027-2028.

Il cambio di rotta: dall'incremento di stipendio alle prime assunzioni

La modifica nasce da un emendamento depositato in commissione Bilancio alla Camera dalla deputata di Fratelli d'Italia Ylenja Lucaselli, frutto di un lavoro congiunto con il dipartimento Finanze e di una trattativa con il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti.

La proposta iniziale prevedeva un'aliquota fissa dell'1% applicata sulla quota incrementale dello stipendio (fino a un massimo di 2.500 euro) per i lavoratori dipendenti privati fino a 30 anni di età con un reddito lordo non superiore a 28.000 euro. Nell'esempio citato dalla premier sui social, un giovane di 26 anni che passasse da 22.000 a 24.500 euro di reddito grazie a una promozione avrebbe pagato appena 25 euro di tasse sui 2.500 euro aggiuntivi, contro gli oltre 600 euro dovuti secondo il regime ordinario.

Il nuovo emendamento di FdI archivia questo meccanismo e ridefinisce la platea e la natura dello sconto fiscale.

La misura non riguarda più gli aumenti retributivi dei giovani già occupati, ma si rivolge esclusivamente ai lavoratori under 30 (fino a 29 anni di età) che firmino per la prima volta nella loro vita lavorativa un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nel settore privato nel 2027.

Viene introdotto un abbattimento dell'imponibile Irpef, che viene dimezzato (ridotto del 50%) nel 2027 e ridotto del 30% nel 2028. Il beneficio si applica entro un limite annuo di reddito lordo fissato a 50.000 euro. Secondo le stime, la nuova norma interesserà circa 334.000 nuovi lavoratori dipendenti.

Le motivazioni tecniche ed economiche del cambio di rotta

Il cambio di impostazione risponde alla necessità di superare alcune criticità tecniche collegate alla flat tax sugli aumenti. La versione originale presentava un concreto rischio di conguaglio ex post: un lavoratore che a fine anno avesse superato la soglia dei 28.000 euro di reddito avrebbe perso il diritto all'agevolazione, trovandosi a dover pagare ex post l'Irpef ordinaria. Con il nuovo impianto, l'innalzamento del tetto a 50.000 euro protegge la gran parte dei neoassunti e garantisce la detassazione per quella quota di reddito anche in caso di guadagni complessivi superiori.

Imposta azzerata sui redditi fino a 17mila euro lordi

Dal punto di vista dell'impatto economico in busta paga, la detassazione dell'imponibile determina un abbattimento reale dell'imposta compreso tra il 70% e l'80%. Per i redditi fino a 17.000 euro lordi all'anno, l'imposta viene di fatto azzerata, in quanto il dimezzamento dell'imponibile fa rientrare il reddito residuo nella no tax area (fissata a 8.500 euro), al netto di lievi variazioni legate alle addizionali regionali e comunali.

L'impatto sui saldi di finanza pubblica

Sebbene il peso complessivo della misura sui conti pubblici rimanga analogo a quello previsto per la flat tax originaria, la riscrittura incide sulla scansione temporale delle coperture fiscali. Il meccanismo di acconti e saldi imposto dalla nuova formulazione consente di liberare 204,2 milioni nel 2027, trasferendo tuttavia un maggior costo di 209,1 milioni sul 2028.

Mentre i lavori sono ancora in corso per definire il testo finale e assicurarne la sostenibilità finanziaria, la rotta politica è segnata: l'etichetta del sostegno ai giovani rimane, ma la tassa fissa del 1% lascia il posto a un incentivo mirato alle prime assunzioni stabili nel mercato del lavoro.