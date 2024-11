Per via dello scoppio di una conduttura idrica a Cosenza, questa mattina, poco dopo le 6,30, i vigili del fuoco sono intervenuti nella centralissima via Cattaneo. Sul posto il personale operante ha potuto registrate la rottura di una tubazione idrica comunale. I vigli del fuoco hanno garantito la sicurezza fino all'arrivo degli addetti alla chiusura della condotta idrica. Paura ma nessuna grave conseguenza per i cittadini.