L'Università della Calabria si conferma polo di eccellenza nella formazione di futuri leader nel campo delle attività imprenditoriali e delle multinazionali, attraverso una collaudata miscela tra il merito accademico e lo sviluppo di concrete opportunità professionali. Lanciati nell’ambito del corso di laurea in Ingegneria Gestionale, anche per il 2025, il Percorso d’Eccellenza e l’IG Bootcamp, due programmi di alta formazione nei quali gli studenti più brillanti entrano in contatto con strutture aziendali di calibro internazionale, tra cui spiccano i nomi di Amazon e Vodafone Automotive.

Trampolino di lancio nel mondo del lavoro

Il Percorso d’Eccellenza, dedicato agli studenti della Laurea Magistrale, e l’IG Bootcamp, rivolto agli iscritti alla laurea triennale, rappresentano un’opportunità unica per i 24 studenti selezionati per merito. Attraverso un ciclo intensivo di seminari tematici condotti da manager e dirigenti di aziende leader, i partecipanti hanno avuto l'occasione di immergersi nel mondo del lavoro ancora prima di conseguire la laurea. Un parterre aziendale di altissimo livello ha arricchito l'edizione in corso dei programmi, appena terminata. Oltre ai colossi Amazon, che ha aperto le porte del suo polo logistico FCO1 di Fiano Romano, e Vodafone Automotive, protagonista nel settore della mobilità connessa, hanno partecipato attivamente aziende come Accenture, BH, BYD, GPIe PWC. Un segnale importante di attenzione al territorio è stata anche la partecipazione di realtà imprenditoriali calabresi come LAMETUS Beer Co. e Casa Natura.

Esperienze immersive e concrete

Il cuore del Percorso d’Eccellenza è rappresentato dalle esperienze immersive offerte agli studenti della Magistrale. Le visite full immersion presso le sedi strategiche di Accenture a Roma e di Amazon hanno permesso ai futuri ingegneri gestionali di vestire i panni di consulenti e manager, affrontando sfide reali e simulazioni operative complesse. Parallelamente, l'IG Bootcamp ha focalizzato l'attenzione sul tessuto imprenditoriale calabrese, offrendo agli studenti della triennale visite tecniche, incontri diretti con imprenditori locali e l'analisi di casi studio concreti. Un'opportunità preziosa per comprendere da vicino le dinamiche produttive e le potenzialità del territorio. L'impegno del Corso di Studi in Ingegneria Gestionale va oltre questi programmi d'eccellenza. Progetti come la EY Challenge, in collaborazione con EY, e l'imminente terza edizione della Summer School internazionale con il College of Staten Island di New York, testimoniano la volontà di creare solide connessioni tra l'università e il mondo del lavoro.

Il report di Almalaurea

I risultati parlano chiaro: secondo il recente report Almalaurea, il tasso di occupazione a un anno dalla laurea per gli ingegneri gestionali dell’Unical si attesta a un notevole 93%, superando la media nazionale. «Il nostro impegno quotidiano è volto a offrire ai nostri studenti non solo un solido bagaglio di conoscenze, ma anche concrete opportunità di crescita, confronto e ispirazione. Vogliamo aprire loro delle porte e fornire gli strumenti per varcarle con consapevolezza», ha dichiarato la coordinatrice del corso di studi Giusy Ambrogio. «Vedere che questo impegno si traduce in risultati occupazionali concreti e in storie di successo rappresenta la più grande gratificazione per me e per tutto il corpo docente».