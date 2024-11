Il progetto preliminare è stato presentato alla Provincia di Catanzaro e risponderà ai moderni standard di fruibilità e comfort

Sorgerà a Squillace Lido il nuovo Istituto d'Arte, su un'area a ridosso della SS 106 Ionca nei pressi della piscina provinciale Cassiodoro. Il progetto preliminare è stato presentato dal presidente della provincia Enzo Bruno a Catanzaro alla presenza, tra gli altri, del dirigente del settore edilizia scolastica Pantaleone Narciso. Attualmente l'istituto è ospitato in un immobile di proprietà comunale nel centro abitato di Squillace, non rispondente ai moderni standard di fruibilità e comfort.

«Questo intervento che porterà il liceo artistico nella zona marinara - ha dichiarato il presidente dell'ente intermedio - ci consente di dare al territorio ionico una nuova offerta formativa». L'Amministrazione provinciale, nei piano degli interventi per l'edilizia scolastica, ha programmato quindi la realizzazione di una struttura che avrà tutte le caratteristiche richieste dagli standard, nel rispetto dei parametri dettati dal D.M. 1975. Il progetto, che mira a realizzare un edificio accogliente e sostenibile, prevede 10 aule normali, 4 aule speciali, 6 laboratori, una sala conferenze, spazi per attività di studio e altri spazi per gli uffici di presidenza e segreteria. Sui tempi Bruno specifica: «al progetto esecutivo ci arriveremo nel mese di luglio, credo che in autunno appalteremo l'opera».

Rossella Galati