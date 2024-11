La Giunta regionale, nella seduta odierna, ha recepito gli emendamenti al piano di dimensionamento scolastico proposti con delibera dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria. Si chiede, nello specifico, la riapertura dei plessi di Careri, Modena Ciccarello, dell'Istituto Comprensivo "Telesio" di Reggio Calabria e Anoia. La delibera sarà immediatamente trasmessa al Consiglio regionale per le successive determinazioni, in quanto adottata in deroga alle linee guida regionali. Alla luce di quanto avvenuto, la Giunta ha contestualmente dato incarico all'assessore all'Istruzione Maria Francesca Corigliano di rivedere le linee guida approvate nel 2016, evidentemente non rispondenti alla necessità di garantire il diritto all'istruzione in un territorio morfologicamente complesso come quello calabrese.

LEGGI ANCHE:

Scuole chiusa a Careri, i genitori protestano. L’appello di Criaco

Scuole chiuse a Careri, la protesta continua