Nella nuova puntata di LaC Economia in onda lunedì 7 maggio riflettori puntati sulle risorse agroalimentari del Pollino e della Sibaritide

Metteremo al centro del viaggio la passione di chi, partendo dalla propria identità, ha scelto di mantenere in vita produzioni territoriali e identitarie a rischio estinzione. Nel reportage di LaC Economia, a cura di Concetta Schiariti (lunedì, alla e 13,30 e alle 20) ci lasceremo guidare in un percorso tracciato da Slow Food per conoscere alcune biodiversità agroalimentari del Pollino e della Sibaritide, che portano la Calabria sul mercato internazionale, seguendo i principi della sostenibilità economia.