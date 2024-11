Gli enti potranno presentare progetti entro il 5 febbraio, pena l’esclusione

E' stato pubblicato l'avviso agli enti per la presentazione di progetti di servizio civile, per un totale di 3.684 posti di volontari, distribuiti nelle Regioni Abruzzo (300 posti), Basilicata (90 posti), Calabria (980 posti), Lazio (940 posti), Sicilia (1.000 posti) e Sardegna (374 posti), a seguito delle riprogrammazione delle risorse assegnate sulla Misura servizio civile del Pon Iog.

Per garantire il rispetto della tempistica per la totale rendicontazione relativa alla prima fase del Pon Iog, prevista entro il 31 dicembre 2018, gli enti di servizio civile nazionale iscritti all'albo nazionale e agli albi regionali possono presentare progetti di Servizio civile nazionale per l'attuazione del Piano, da attuarsi nelle citate Regioni, a decorrere dal 19 dicembre 2017 ed entro e non oltre le ore 14,00 del 5 febbraio 2018 a pena di esclusione.



«E' una nuova opportunità - afferma l'Assessore al Welfare e Lavoro Federica Roccisano - per i giovani calabresi e per gli enti di servizio civile nazionale iscritti all'albo nazionale. Sono certa che, come avvenuto per i bandi precedenti, non mancheranno proposte progettuali di qualità tali da poter essere occasione di crescita reale dei giovani coinvolti». (AGI)