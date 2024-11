I dipendenti saranno assorbiti da Fincalabra

Trovata la soluzione per salvaguardare i posti di lavoro dei dipendenti di “Calabria It” e Fondazione “Terina” lo ha annunciato, a conclusione della seduta, il presidente della Commissione spaeciale di vigilanza, Aurelio Chizzoniti.

“La seduta della Commissione speciale di Vigilanza, che in calendario prevedeva le audizioni degli amministratori di importanti enti sub regionali, nonostante la forzata e giustificata assenza di numerosi colleghi consiglieri impegnati nella campagna elettorale, ha comunque permesso l'acquisizione di probante documentazione per quel che riguarda la posizione dei dipendenti della Fondazione 'Terina' onlus e Calabria IT srl". Così si è pronunciato il presidente Chizzoniti a termine della seduta di ieri pomeriggio.



"Relativamente alla problematica dei dipendenti di 'Terina' onlus - prosegue Chizzoniti - il commissario dell'ente, Pasquale Scaramuzzino, ha reso noto con una comunicazione ufficiale acquisita agli atti della Commissione, 'che sono stati sottoscritti da tutte le parti impegnate - sia politiche che sindacali - i verbali dei tavoli tecnici e la proposta di protocollo di intesa tra le parti finalizzato a definire le linee operative per l'esodo del personale in esubero verso gli altri enti sub regionali', sono stati trasmessi all'attenzione della presidente della Regione f.f., dott.ssa Antonella Stasi per l'eventuale approvazione".



“La Commissione, continua Aurelio Chizzoniti, in merito all'annosa vertenza dei dipendenti di Calabria IT, ha inoltre ricevuto e protocollato agli atti, ultronea comunicazione del presidente di Fincalabra spa, Luca Mannarino, sulle attività realizzate e da realizzare per addivenire - si legge testualmente - al trasferimento dei dipendenti di Calabria IT a Fincalabra, così come disposto dalla legge regionale n.24/2013'. Nella sua comunicazione - rende noto il presidente della Commissione speciale di Vigilanza - Mannarino enuclea 'le principali operazioni connesse all'attuazione di quanto disposto dalla citata legge, ovvero: la liquidazione della società Calabria IT; il trasferimento del personale - 128 unità - di Calabria IT a Fincalabra Spa sulla base di un preciso Piano Industriale che deve garantire l'equilibrio economico-finanziario della società. Piano , dice ancora Chizzoniti, che Fincalabra ha inviato altresì ai dipartimento regionali 'Controlli' e 'Attività produttive', propedeutici all'approvazione dello stesso in Assemblea”.



“Nella relazione pervenuta, puntualizza il presidente Chizzoniti, Mannarino rende noti i risultati della contrattazione sindacale, secondo cui 'il trasferimento dei lavoratori di Calabria IT a Fincalabra Spa avverrà mediante applicazione dell'art. 2112 del codice civile; secondo il trattamento contrattuale previsto dal settore creditizio con la relativa armonizzazione degli attuali trattamenti economici e normativi praticati ai dipendenti ai dipendenti di Calabria IT”.