VIDEO | La città dei cavallucci marini richiama l'attenzione anche dei turisti stranieri e per l'ottavo anno consecutivo si fregia del vessillo bandiera blu. Le criticità riguardano le strade e il potenziamento delle strutture per l'aumento dei posti letto

È bandiera blu per l’ottavo anno consecutivo. E, da tempo, rappresenta la vera alternativa lungo la fascia ionica catanzarese alle località tirreniche che da sempre si contendono il primato del turismo in Calabria. Soverato si prepara ad accogliere i turisti di ogni età nelle sue strutture e tra i suoi lidi che proprio in queste ore si attrezzano per allestire i servizi in spiaggia. Risolto infatti il nodo delle concessioni tecniche temporanee in attesa che il Governo faccia chiarezza sul futuro, gli imprenditori di settore e l’amministrazione comunale approntano il territorio e scommettono sulla stagione 2024.

Servizi per persone con disabilità

A Dentro la Notizia, il format della redazione giornalistica di LaC News24 condotto da Pier Paolo Cambareri, è stato affrontato il tema della prossima stagione turistica. Come sarà? E soprattutto: come si stanno organizzando i territori per accogliere i visitatori? A spiegare il dietro le quinte della movida e delle spiagge affollate, con l’inviata Rossella Galati, sono stati il sindaco Daniele Vacca, l’imprenditore Salvatore Riccio (che è anche presidente del Consiglio comunale) e Antonio Tavella, dell’associazione “Misericordia” che offre servizi in spiaggia a persone disabili.

Svago e cultura

Un confronto a tutto campo e in particolare sulle aspettative che si preannunciano esaltanti anche alla luce della presenza, già ora, dei primi turisti stranieri. Cosa offrirà Soverato, dunque? La bandiera blu innanzitutto, una certificazione che rappresenta una garanzia per i visitatori. Ma anche svago e cultura, l’altra arma segreta dei borghi che si distinguono per la capacità di accogliere. Un mix di ingredienti capaci di tenere alto il profilo della città dei cavallucci marini che nella prossima stagione vuole migliorare i numeri (già alti) della precedente. Le criticità? Le strade per raggiungere lo ionio catanzarese e il potenziamento delle strutture ricettive per aumentare i posti letto. E anche la promozione. Ma qui si va su un altro discorso, che tocca direttamente il ruolo della Regione Calabria.

