La capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale, Elisa Scutellà, ha presentato oggi un’interrogazione urgente al Presidente della Giunta regionale della Calabria sulla stabilizzazione dei Tirocinanti di Inclusione Sociale (TIS).

«Si tratta di un tema cruciale per garantire giustizia sociale e continuità dei servizi pubblici – spiega Scutellà – ma soprattutto i lavoratori hanno bisogno di rassicurazioni attraverso un quadro chiaro di programmazione».

Nell’interrogazione, la consigliera richiama la Regione alle proprie responsabilità: «Ho chiesto quali percorsi concreti e quali finanziamenti saranno messi a disposizione per i tirocinanti rimasti esclusi dal processo di stabilizzazione, quali strumenti di sostegno economico, formazione e accompagnamento al lavoro verranno garantiti, e se tutto questo avverrà con tempistiche certe e con il pieno coinvolgimento di Comuni e sindacati».

Scutellà sottolinea inoltre l’importanza di un dialogo con il governo nazionale: «Ho chiesto se la Regione intenda avviare un confronto con gli organi centrali per incrementare le risorse destinate ai Comuni, così da assicurare un finanziamento strutturale e duraturo, soprattutto considerando l’ampliamento della platea agli over 60».

Per la capogruppo M5S «la stabilizzazione dei TIS non è solo una questione amministrativa: è una questione di equità e responsabilità verso chi ha contribuito per anni al funzionamento dei servizi pubblici. È necessario agire subito, con chiarezza e determinazione, per non lasciare indietro nessuno, in particolare coloro che, per età, condizioni personali o territoriali, rischiano di subire un grave svantaggio nel reinserimento nel mercato del lavoro».

