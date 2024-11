«Occorre intervenire per abbattere le barriere architettoniche che rendono di difficilissima fruizione alle persone con disabilità la stazione ferroviaria di Lamezia Terme centrale». A sollecitare il governo attraverso una interrogazione, rivolta al ministro per la famiglia e le disabilità e a quello delle infrastrutture e dei trasporti, è il deputato di Fratelli d'Italia Wanda Ferro, la quale ha ricordato come «nonostante rappresenti uno snodo ferroviario importantissimo per tutta la Calabria, in particolare per i cittadini che risiedono nelle Province di Catanzaro e Vibo Valentia nonché' per i turisti diretti nella regione, la stazione di Lamezia Terme Centrale è priva di ascensori che permettano a tutte le persone, affette da disabilità e non, di raggiungere dignitosamente e in sicurezza i binari».

Wanda Ferro ha ricordato che il diritto alla mobilità di ogni cittadino è garantito dalla Costituzione, e ha chiesto ai ministri «quale iniziativa di competenza intendano assumere perché nelle stazioni ferroviarie e lungo le linee ferroviarie italiane venga garantito l'accesso alla mobilita' e la fruibilità da parte di persone con abilità differenti, con particolare riferimento alle infrastrutture della città di Lamezia Terme».