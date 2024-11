«Per superare il dualismo tra nord e sud del Paese occorre utilizzare meglio i fondi europei e nazionali perchè non di rado anche le risorse disponibili non sono state spese». E' quanto ha detto il ministro per il Sud, Barbara Lezzi, durante la presentazione alla Camera del rapporto Svimez 2018 facendo presente che «la missione di tutto il governo è di ridurre il cuneo fiscale».

«Fondi gestiti malissimo»

Nel ricordare che il divario fra il nostro Paese e il resto d'Europa, nonostante il Qe e petrolio basso, è cresciuto, Lezzi ha sottolineato che i fondi sono stati spesi malissimo e in maniera irresponsabile. Tanto che il divario nord e sud è aumentato.

«Il resto d'Europa ha fatto meglio di noi»

«Il resto d'Europa, ha osservato, ha fatto meglio di noi. E la ragione è nella scarsa volontà politica di utilizzare questi fondi per ridurre il divario. E' vero che è mancata la quota nazionale ma occorre riconoscere gli errori e i fallimenti. Se il divario e la povertà aumentano, è perché parte delle risorse non sono addirittura spese. Facendo presente che il codice degli appalti ha contribuito al disastro, la ministra ha denunciato che le risorse sono ferme perché non c’è ritorno elettorale per il governatore o sindaco di turno. Venendo al capitolo fisco, Lezzi ha assicurato che la decontribuzione del Sud sarà estesa anche agli over 35, per il prossimo biennio 2019-2020.