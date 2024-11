Il Coordinamento Cittadino AP Rende: “Quest’opera è fondamentale per tutta l’area urbana ed è frutto della battaglia portata avanti dal nostro partito”

“Prendiamo atto della notizia data dall’assessore regionale alle Infrastrutture Musmanno sull’avvio dei lavori nel 2018 del nuovo svincolo autostradale A2 Rende – Unical. Noi di Ap siamo soddisfatti per il risultato ottenuto perché quest’opera è fondamentale per tutta l’area urbana ed è frutto della battaglia portata avanti dal nostro partito ed è giusto che su questa vicenda i cittadini sappiano la verità perché la storia non può essere cancellata”.



È quanto sostenuto in una nota dal Coordinamento cittadino di Alternativa Popolare Rende: “Già nel 2011, infatti, il ministro alle Infrastrutture Matteoli, in una visita in Calabria, si preoccupò, su interessamento dell’assessore regionale ai Lavori Pubblici Pino Gentile, e dei dirigenti del partito di Ap, a fare un sopralluogo proprio sul sito su cui sarebbe sorto il nuovo svincolo autostradale e lo stesso ministro assicurò «che lo svincolo di Settimo può diventare realtà». Infatti, Matteoli organizzò subito un incontro con l’amministratore delegato dell’Anas, per programmare gli atti necessari per avviare l’iter burocratico per la realizzazione dell’opera. Circa tre anni fa, nel 2014, dopo pochi mesi che era stato eletto Manna sindaco di Rende (con i voti determinanti di Ap), su sollecitazione del sindaco e dei consiglieri comunali di Ap, il sen. Gentile fece incontrare a Cosenza il sindaco Manna con il ministro Lupi, insieme ai consiglieri comunali e ai dirigenti di Ap, per sollecitare l’iter burocratico dello svincolo. Dopo qualche giorno, il ministro Lupi assicurò di essersi interessato ad accelerare le pratiche relative all’avvio dell’opera, per la fase successiva per la richiesta dei fondi. Infatti, il sindaco, sempre insieme ai consiglieri di Ap, circa sei mesi fa, chiesero al Sottosegretario Gentile, quale delegato dal Ministero al Cipe, di inserire i 33 milioni di euro nella successiva seduta per l’approvazione definitiva dello stanziamento finanziario, cosa che il Sottosegretario fece nell’immediato.

“Grazie a Gentile per l’impegno profuso”

Questa è la pura verità dei fatti su come si è arrivati ad oggi e quindi a rendere concreto il progetto, quindi Ap e i suoi consiglieri comunali ringraziano il Sottosegretario Gentile per l’impegno profuso per concretizzare un’opera fondamentale per tutta l’area urbana, per l’Unical, nonché fondamentale anche per decongestionamento del traffico su via Marconi che oggi risulta essere paralizzata perché unico snodo viario per raggiungere la zona industriale e la zona universitaria. Una città bloccata, dunque, sulla quale il sindaco Manna non ha detto una sola parola sulla scelta scellerata di Occhiuto di chiudere via Misasi, bloccando lo svincolo autostradale a sud e costringendo gli automobilisti a svincolare allo quello di Rende. Su queste cose Manna non ha detto alcuna parola ma pensa solo ad appropriarsi di opere, a dire bugie e a prendersi che non sono frutto del suo impegno.