Nasce il logo terme di Calabria. Un modo per mettere in rete e unificare le sei terme calabresi: Sibaritide, Spezzano Albanese, Caronte, Galatro, Luigiane, Acque sante di Antonimina Locri. «Abbiamo messo in rete le terme storiche della Calabria sotto il simbolo 'La via dell'acqua' e impegnato la somma di 1,6 milioni di euro distribuita in due bandi» ha chiarito la presidente della Regione, Jole Santelli, nel corso di una conferenza stampa convocata oggi alla Cittadella, durante la quale sono state illustrate le due misure. La prima del valore di 800mila euro è indirizzata al sostegno delle terme, fortemente provate dall'emergenza Covid; la seconda dello stesso importo consentirà alle strutture termali di beneficiare dei fondi per avviare attività di adeguamento strutturale.

Le terme in Calabria

«Il sistema termale è una peculiarità della Calabria - ha aggiunto la presidente Santelli - e che dobbiamo sfruttare al meglio sostenendolo e facendo rete. Le nostre terme sono quasi sempre collegate a insediamenti romani e greci e quindi hanno anche una storia da raccontare». «Le Terme della Calabria – ha sottolineato il presidente Santelli - hanno dei primati a livello europeo per le loro peculiarità, tra cui la qualità delle acque, ma soprattutto raccontano la storia millenaria della Magna Graecia. Immaginiamo una promozione diffusa proprio per raccontare queste peculiarità. Il lavoro di squadra ci ha consentito di essere qui oggi per dire che abbiamo mantenuto l’impegno assunto circa un mese fa con i gestori degli stabilimenti termali. Dietro un simbolo può nascere un’identità. Insieme faremo diventare la Calabria una terra normale».