Un problema a Cloudflare, azienda statunitense leader nella protezione dalle minacce online, sta causando interruzioni globali alla rete internet. Il malfunzionamento dei protocolli utilizzati dall’azienda per proteggere siti ed app e gestire in sicurezza il loro traffico internet, ha messo giù gran parte dei portali e delle applicazioni che usano il servizio. Piattaforme come il social X e l'IA di ChatGpt procedono a rilento, con una ripresa graduale. «Cloudflare è a conoscenza di un problema che potrebbe avere un impatto su più clienti e lo sta analizzando», ha scritto l'azienda sul proprio sito web alle 13:00 ora italiana.

Stando al portale Down Detector, che mostra i disservizi digitali a livello globale, anche Spotify, Canva e alcuni videogame online sono stati colpiti dal crash. Giù le connessioni ai server e gli accessi Dns. L’azienda americana gestisce circa il 20% del traffico internet mondiale fungendo da filtro alle attività malevole lanciate in rete. Non è la prima volta che un guasto a Cloudfare paralizza il web. Era già successo nel luglio 2019 e nel giugno 2022. Il blocco odierno segue di poco meno di un mese il down di Amazon Web Services che per oltre un’ora aveva mandato offline migliaia di siti e applicazioni.