Sabbia dorata, acqua cristallina. Connubio perfetto per i turisti amanti del mare che premiano ancora una volta Tropea. La Perla del Tirreno entra nella top ten delle spiagge più popolari su Instagram. La classifica, stilata dal portale di viaggi Holindu, la posiziona al decimo posto, accanto a rinomate quanto suggestive località turistiche sparse in tutta Italia. In vista della giornata di Ferragosto, infatti, in molti si stanno organizzando per trascorrere giornate di vacanza in riva al mare. Immancabili, gli scatti social da condividere e commentare. Tropea rientra nelle location più “instagrammabili” senza bisogno di filtri o ritocchini. La bellezza selvaggia della Costa degli dei conquista tutti, confermandosi, anche nel caldo agostano, regina dell’estate 2019. Con i suoi 28mila e 263 hashtag, e un incremento di popolarità pari al 60,08 per cento, Tropea spodesta la “rivale” Cala Goloritzè in Sardegna e strappa, non senza meriti, la decima posizione in classifica. Non mancano altre spiagge suggestive in Calabria - tra cui la spiaggetta Arcomagno a San Nicola Arcella, Soverato, Caminia, Isola di Dino – ma la Perla del Tirreno, in base agli utenti, supera qualsiasi aspettativa.

Le prime tre classificate

A guidare la classifica, ci sono Sicilia, Sardegna e Liguria. Scala dei Turchi è una falesia meravigliosa, sita in provincia di Agrigento. Questa bellissima area consiste in una parete rocciosa bianchissima tra due spiagge di sabbia finissima che la rende un piccolo paradiso terrestre. Segue, al secondo posto, la spiaggia di Costa Rei. Con i suoi 10 chilometri, vanta 93mila hastag.

Terza meta da sogni, Baia del silenzio. La vista sul mare blu viene impreziosita dal contrasto con le case colorate del borgo di Sestri Levante. Tramonti da favola che hanno consentito al sito di aumentare la sua popolarità del 36 per cento. g.d'a.