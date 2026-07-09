Nuovi equilibri e grandi conferme per le vacanze degli italiani. Secondo il rapporto "Panorama Turismo - Mare Italia" stilato dall'Osservatorio Italiano di Jfc e pubblicato in anteprima dall'Ansa, la mappa del turismo balneare per l'estate 2026 vede il grande ritorno di Rimini in cima alle preferenze generali. La vera sorpresa per il portafoglio dei viaggiatori arriva però dal Sud, con la calabrese Soverato che conquista lo scettro di meta con il miglior rapporto prezzo/qualità in Italia.

La Perla dello Ionio si impone nella speciale classifica della convenienza con un punteggio di 856 punti, superando la romagnola Bellaria Igea Marina, ferma a 841 punti, e Sottomarina di Chioggia, che si attesta a 840 punti. Si tratta di un risultato che premia la capacità della Calabria di offrire servizi eccellenti a costi competitivi, in un'estate in cui il fattore budget pesa notevolmente sulle scelte delle famiglie.

Nella top 20 assoluta delle destinazioni balneari, la Riviera Romagnola torna a dettare legge. Rimini riconquista il primo posto con 3.697 voti, scalzando Jesolo, primatista nel 2025, che scivola in seconda posizione seppur con un distacco minimo a quota 3.666 voti. Il dominio romagnolo è confermato dal terzo e quarto posto, saldamente nelle mani di Riccione con 2.966 voti e Cervia-Milano Marittima con 2.587 voti. Alle loro spalle fa un balzo in avanti notevole la Toscana con il Monte Argentario, che guadagna ben cinque posizioni e si piazza al quinto posto con 2.528 voti.

A livello regionale, la sfida è un testa a testa serratissimo tra l'Adriatico e le isole maggiori. In cima alle preferenze si posiziona l'Emilia-Romagna con 1.913 voti, seguita a brevissima distanza dalla Sardegna con 1.906 voti e dalla Sicilia con 1.769 voti.

Tropea tra le destinazioni più amate

Scorrendo la classifica Jfc, si nota un forte dinamismo con diverse novità di peso. Tra le prime dieci posizioni resistono San Vito lo Capo al sesto posto e Porto Cervo al settimo, mentre all'undicesimo e dodicesimo posto debuttano con ottimi punteggi la pugliese Porto Cesareo con 1.779 voti e un'altra eccellenza calabrese, Tropea, con 1.774 voti. Da segnalare anche l'exploit di Capri, che risale la china guadagnando sette posizioni e piazzandosi in tredicesima piazza.



L'Osservatorio Jfc ha analizzato i trend estivi anche attraverso precise classifiche tematiche, delineando le mete ideali per ogni tipologia di turista. Per quanto riguarda le famiglie con bambini, Rimini si conferma leader assoluta con 1.057 punti, seguita dalla novità sarda San Teodoro con 801 punti e da Senigallia con 792 punti.

Il primato della movida e del divertimento giovanile è invece una questione tutta romagnola, con Riccione a quota 1.021 punti che soffia il primo posto a Rimini, ferma a 801 punti, seguite a ruota da Gallipoli e Jesolo.

Sostenibilità ambientale

Chi cerca la sostenibilità ambientale e un'esperienza green deve guardare alla Sardegna, che fa doppietta sul podio grazie a Santa Teresa di Gallura con 866 punti e Baunei con 854 punti, seguite dalla campana Palinuro con 808 punti. Per il relax e la tranquillità vince invece la Puglia salentina con Tricase, grande novità di quest'anno a quota 890 punti, seguita da Orbetello e Orosei. Sul fronte opposto a quello della convenienza guidata da Soverato, la classifica delle mete più esclusive e costose vede trionfare Forte dei Marmi con 790 punti, seguita a ruota da Capri con 765 punti e Porto Cervo con 762 punti, con quest'ultima che si conferma anche come la località più trendy e alla moda dell'anno.