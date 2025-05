Dalla Regione, pioggia di fondi per turismo accessibile alle persone con disabilità. Più nel dettaglio, la giunta guidata dal governatore Roberto Occhiuto ha approvato, una delibera di variazione di bilancio, richiesta dell’assessore alle Politiche sociali, Caterina Capponi.

Tramite l’atto si dispone l’iscrizione delle risorse assegnate alla regione Calabria dal ministro per la Disabilità di concerto con il ministro dell’Economia e delle finanze, il ministro del Lavoro e delle politiche sociali e il ministro del Turismo, a valere sul fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità, pari ad euro 2.021.051,00 per l’annualità 2024 al fine di poter dare attuazione alle attività proposte del progetto “Calabria inclusiva, un viaggio per tutti”.

Nuove nomine

La Giunta ha, poi, proceduto ad alcune nomine.

Su proposta dell’assessore all’Agricoltura, Gianluca Gallo, Giacomo Giovinazzo è stato riconfermato commissario straordinario dell’Agenzia della Regione Calabria per le erogazioni in agricoltura (Arcea).

Su indicazione dell’assessore all’Organizzazione e Risorse umane, Filippo Pietropaolo, Giuseppina Antonella Sette è stata nominata dirigente del settore Legalità, Sicurezza e Beni confiscati e Roberto Luigi Ruffolo dirigente del settore infrastrutture e di trasporto-Sistemi aeroportuali complessi.

Con un altro provvedimento dell’assessore Pietropaolo è stato, infine, approvato l’Atto di indirizzo alla delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione integrativa decentrata del personale appartenente al comparto e all’area della dirigenza – anno 2025.