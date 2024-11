«Vogliamo portare una stagione turistica al meglio essendo competitivi. Per questo ci stiamo attrezzando a ripartire. Certo in molte circostanze mancano le regole d'ingaggio ma quelle ce le devono dare dal Governo».



Lo ha detto l'assessore al Turismo Fausto Orsomarso in occasione della presentazione del programma di interventi regionali "Riparti Calabria".



«Ad esempio - ha aggiunto Orsomarso - noi abbiamo una misura che vale 1,7 milioni che è la 'legge charter' ma non sappiamo oggi se possiamo utilizzarla o meno. Ho incontrato i maggiori tour operator che portano ogni anno 3 milioni di presenze tedeschi ma bisognerà vedere cosa accade. Ci sono alberghi che facevano lavoravano con gli stranieri che non possono riconvertirsi con il turista calabrese e o campano. Noi siamo sul tavolo ma il Governo ci deve dare delle regole».