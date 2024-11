Una forte impronta digitale ed un format collaudato sono alla base della VI edizione consecutiva di Hospitality Rest@rt Tropea, iniziativa che si pone l’obiettivo di migliorare l’ospitalità portandola al passo con le nuove tecnologie e dando un’impronta altamente professionalizzante al settore. Il focus principale di questa edizione, fissata per domani, giovedì 14 marzo, all'hotel Tropis, è la costante evoluzione tecnologica e l’evoluzione digitale nel mondo del travel. Per la prima volta saliranno sul palco i rappresentanti di Lybra Hotel Revenue Intelligence, Engine Lab, Octorate, Iccrea Banca Spa. Tra i brand che hanno riconfermato la loro presenza: Expedia, presente a tutte le sei edizioni, e Titanka! Spa.





Tra i temi trattati si parlerà di cambiamento del turismo, trend di prenotazioni sulla regione Calabria, strumenti e tecniche di revenue per incrementare il fatturato, come misurare le potenzialità della destinazione, la presenza web e la produttività dal sito ufficiale, gestione delle prenotazioni online, strategie e tattiche per aumentare le vendite delle camere in modo diretto e quest’anno per la prima volta verrà affrontato il tema dei finanziamenti al comparto turistico.



Il programma, afferma Massimo Vasinton, presidente Asalt (Associazione albergatori Tropea), «è organizzato in slot di 40 minuti e vuole offrire un quadro completo dell’evoluzione digitale nell’operatività, nella commercializzazione e nella promozione turistica. Tutte competenze che non sono una visione del futuro ma la realtà del presente dell’industria turistica italiana ed internazionale». Una mezza giornata sarà di formazione: si inizia alle 9 e si termina intorno alle 14, con un aperitivo finale che sarà una buona occasione anche di networking. Sono già 206 gli operatori iscritti, gli ultimi posti disponibili è possibile prenotarli su www.hospitalityrestart.com».