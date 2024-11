Chiude i battenti con un bilancio brillante, il Festival della ospitalità andato promosso a Nicotera in questo week end. Relatori provenienti da ogni parte d’Italia, ma anche figure in rappresentanza dell’imprenditoria locale, hanno potuto fare il punto della situazione attraverso una tre giorni che ha proposto work shop, seminari e visite guidate.

Parole chiave della kermesse sono state “lentezza” ed “esperienza”, intese come tempo per offrire ai visitatori la fruizione di ogni manifestazione sensoriale che scaturisce dalle bellezze naturalistiche, artistiche ed enogastronomiche. Per Fortunato Rizzo, presidente dei Giovani di Confindustria Vibo Valentia, proprio questo tipo di modello – che sceglie di non puntare sul turismo di massa – consente di reinvestire sul territorio i capitali nel nome di un patto tra imprese e popolazione che spinge alla valorizzazione del territorio.