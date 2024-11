La nostra regione figura la quarto posto nelle tendenze per il 2019 prima di Caraibi e Maldive

Ancora un riconoscimento. Ancora un successo per la Calabria turistica. Stavolta a incoronare la regione è Google, secondo cui tra le mete più ricercate in Italia sul web la Calabria è al quarto posto, preceduta da meraviglie come Zanzibar, la Croazia e la Sardegna e prima di Puglia, Caraibi, Maldive e altre località arcinote.

Un nuovo, ottimo risultato, quindi, per una regione dalle bellezze mozzafiato che cerca di farsi conoscere sempre più dal grande pubblico e che rappresenta un buon viatico per la prossima stagione turistica.