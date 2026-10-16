Il programma dettagliato della manifestazione, i grandi ospiti di rilievo, i laboratori esclusivi e i contest inediti che animeranno la città dal 22 al 25 ottobre 2026 verranno svelati ufficialmente nel corso dell'incontro con i giornalisti
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Bergarè 2026: l'oro verde reggino svela le sue nuove rotte tra "Identità e Territorio". Il festival del Bergamotto torna a Reggio Calabria con una quinta edizione ricca di novità e sinergie inedite.
Promosso dalla Camera di Commercio, l'attesissimo evento dedicato all'ambasciatore dell'eccellenza agrumicola locale nel mondo si prepara a ridisegnare il legame tra la filiera preziosa, l'alta cucina, la profumeria internazionale e il territorio attraverso un evento articolato e ricco di novità.
Il programma dettagliato della manifestazione, i grandi ospiti di rilievo, i laboratori esclusivi e i contest inediti che animeranno la città dal 22 al 25 ottobre 2026 verranno svelati ufficialmente e in anteprima assoluta nel corso dell'incontro con i giornalisti.
I colleghi delle redazioni e gli operatori dell'informazione sono invitati a partecipare alla conferenza stampa di presentazione lunedì 19 ottobre 2026 alle ore 11:00, presso la Camera di Commercio di Reggio Calabria (Via Tommaso Campanella, 12).
Interverranno Antonino Tramontana (Presidente dell'Ente camerale), Francesco Cannizzaro (Sindaco della città), insieme ad altri autorevoli ospiti e rappresentanti dei partner di progetto.
La conferenza stampa offrirà l'esclusiva opportunità di raccogliere anticipazioni dirette, intervistare i protagonisti istituzionali e scoprire in anteprima i dettagli di un palinsesto che unisce cultura, gastronomia di eccellenza e business internazionale in una cornice d'eccezione come il Castello Aragonese.