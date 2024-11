Un consorzio di comuni per rilanciare la Costa degli Dei nel panorama turistico nazionale e internazionale. È questa la proposta di legge presentata in Parlamento dal senatore di Forza Italia, Giuseppe Mangialavori, e illustrata ieri all’hotel Rocca Nettuno di Tropea.

Presenti, oltre a numerosi sindaci della zona e importanti rappresentanti istituzionali, la coordinatrice regionale del partito, Jole Santelli, e il sindaco di Cosenza, Mario Occhiuto.





Il “Consorzio Costa degli Dei” sarà costituito dai Comuni rivieraschi della provincia vibonese, ma non è da escludere, in futuro, il coinvolgimento di altri centri interni. L’ente avrà l’erogazione annuale di un contributo di 15 milioni di euro da ripartire tra le varie realtà.



Scopo del progetto è il potenziamento di strutture e infrastrutture territoriali, con un occhio di riguardo al sistema viario, alla valorizzazione di tutti gli elementi culturali che caratterizzano l'area, alla tutela dell’ambiente costiero e delle aree marine e alla realizzazione di interventi per la riconversione di aree industriali dismesse.



L’ente avrà una durata di vent’anni, prorogabili per una sola volta a richiesta dei consorziati. Lo Statuto dovrà essere approvato dai vari consigli comunali, che designeranno anche i loro rappresentanti. Il consorzio, come precisato dal senatore stesso, «non sarà un carrozzone a vantaggio di nessuno: l’unica figura retribuita sarà, infatti, quella del direttore tecnico».



«Spero – ha proseguito Mangialavori - che tutti i parlamentari calabresi lo sentano e la sostengano con maturità politica. Non prometto nulla ma garantisco il mio impegno per questo meraviglioso fazzoletto di terra che tutto il mondo ci invidia», ha concluso.