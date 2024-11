Sensibilizzare le autorità portuali e cantieristiche per rendere i porti fruibili, facendo vivere il mare anche a quelle persone con disabilità motorie più o meno gravi. Questo l’obiettivo del progetto portato Avanti dalla Lega Navale Italiana di Roccella Jonica, che ieri ha ospitato una tappa del giro d’Italia di Marco Rossato, il velista paraplegico giunto al Porto delle Grazie a bordo del suo trimarano “Dragonfly”. Nell’occasione allo scalo roccellese è stato inaugurato il nuovo sollevatore per l’accesso ai disabili in barca. Si fornisce così un servizio da tempo richiesto dall’utenza del porto, cittadini e turisti, per l’esercizio delle loro attività sportive da anni rivolte anche alle persone con disabilità motorie.

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/8RQGo5hvp2o" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe>