L'estate 2026 è ormai entrata nel vivo e sulla Costa degli Dei le spiagge sono già prese d'assalto da migliaia di turisti italiani e stranieri. Da Tropea a Vibo Marina, passando per Briatico, Pizzo e Nicotera, la domanda è sempre la stessa: quanto costa trascorrere una giornata al mare?

Abbiamo confrontato le tariffe di due stabilimenti balneari, uno a Vibo Marina e uno a Tropea. Il risultato evidenzia una differenza significativa nei prezzi, con la Perla del Tirreno che si conferma la località più costosa.

Al lido La Playa di Vibo Marina, per tutto il mese di luglio, un ombrellone con due lettini costa 20 euro per l'intera giornata e 13 euro per la mezza giornata. Ad agosto il prezzo sale rispettivamente a 28 e 18 euro. Una particolarità è che la tariffa giornaliera non cambia in base alla fila scelta.

Per chi invece programma vacanze più lunghe sono disponibili formule settimanali e mensili. Nel mese di agosto un abbonamento mensile in prima fila arriva a 350 euro, mentre la seconda e la terza fila costano rispettivamente circa 300 e 280 euro.

«Abbiamo un mare bellissimo, stabilimenti attrezzati, tanti ristoranti e un lungomare piacevole», racconta Simone Pisani del lido La Playa. «Quello che manca è soprattutto più movimento nelle ore serali e qualche servizio in più dedicato ai visitatori. Vibo Marina ha tutte le potenzialità per crescere, anche se oggi paga una notorietà inferiore rispetto a Tropea».

A pochi chilometri di distanza cambia completamente lo scenario. A Tropea, al Lido Rocchette San Leonardo Club, sulla spiaggia della Rotonda, una postazione in prima fila costa 60 euro a luglio e arriva a 70 euro nel mese di agosto. Le file più arretrate partono invece da 45 euro a luglio e da 55 euro ad agosto.

Nel prezzo sono compresi ombrellone, due lettini, assistenza dei bagnini, servizi igienici e spogliatoi.

«Stiamo accogliendo visitatori provenienti da tutta Europa, ma anche dal Nord e dal Sud America», spiega Michele, responsabile dello stabilimento. «La stagione è partita molto bene e registriamo un aumento delle presenze rispetto allo scorso anno. Anche alberghi, bed and breakfast e ristoranti stanno lavorando con numeri importanti».

Tra i tanti visitatori c'è anche chi scopre Tropea per la prima volta. Un gruppo di turisti arrivato da Modena racconta di aver scelto la città in occasione di un matrimonio: «Siamo rimasti colpiti dalla bellezza del centro storico e adesso vogliamo visitare il resto della città».

Con l'avvio dell'alta stagione la Costa degli Dei continua dunque a confermarsi tra le mete più ricercate del Sud Italia. Se Vibo Marina rappresenta l'alternativa più conveniente, con una giornata al mare a partire da 20 euro, Tropea resta la destinazione simbolo del turismo calabrese, dove per assicurarsi un posto in prima fila ad agosto si possono spendere fino a 70 euro.