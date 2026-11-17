Coinvolti tutti i settori pubblici e pubblici. Circa cento le città che ospiteranno le iniziative. ll segretario generale Landini sarà a Roma

La Cgil si prepara allo sciopero generale di venerdì 20 novembre, con manifestazioni in cento piazze sotto lo slogan “Il futuro è adesso”, contro una manovra che «accelera il declino e l'impoverimento del Paese». Lo sciopero, indetto per l'intera giornata lavorativa, interesserà tutti i settori, pubblici e privati, nel rispetto della legge sui servizi pubblici essenziali.

L'astensione, sottolinea la Cgil, è stata proclamata per rivendicare un lavoro sicuro, dignitoso e non precario, stipendi e pensioni più alti, un fisco giusto e progressivo, stop all'inflazione e al carovita, una sanità davvero pubblica, il diritto allo studio, l'accesso alla casa, e per dire sì alla pace e no al riarmo.

Saranno circa 100 le piazze che ospiteranno le iniziative a sostegno dello sciopero, tra appuntamenti regionali e territoriali, cortei e presidi. Sei quelle in Calabria con manifestazioni su Catanzaro, Crotone, Cosenza, Reggio Calabria, Vibo Valentia e Lamezia Terme. Il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, sarà a Roma e parteciperà al corteo che partirà alle ore 9.30 da piazza Vittorio per sfilare verso via dei Fori Imperiali, dove, in tarda mattinata, terrà il discorso conclusivo.

Per la segreteria confederale della Cgil, Daniela Barbaresi concluderà la manifestazione di Perugia, Michele De Palma quella di Bologna, Christian Ferrari la manifestazione regionale della Sardegna a Cagliari, Stefania Filetti sarà a Genova, Maria Grazia Gabrielli a Milano, Pino Gesmundo a Firenze, Lara Ghiglione a Treviso, Luigi Giove a Torino e Serena Sorrentino a Palermo.