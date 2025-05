Colpo d'ala nella trattativa per la definizione della vertenza sull’Amaco di Cosenza. Questo pomeriggio, alla Cittadella regionale di Catanzaro, l'assessore ai Trasporti Gallo ha incontrato una folta delegazione di sindacalisti per concordare una procedura di ripresa fattiva che porti al risanamento del servizio di mobilità urbana della città Bruzia.

Al termine di oltre un'ora e mezza di dialogo, i sindacalisti e l'assessore, hanno deciso di rivedersi subito nei prossimi giorni. La riunione è stata riconvocata per lunedì prossimo alle 10.30 alla presenza anche di altri soggetti istituzionalmente coinvolti come il comune di Cosenza e la direzione dell'Amaco, attualmente in procedura di fallimento e Cometra (Consorzio Mediterraneo Trasporti).