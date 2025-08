Ok agli investimenti in progetti industriali di interesse strategico e tecnologico. Cambia il sistema dei pagamenti ai fornitori nella Pubblica amministrazione

La Camera dei deputati ha approvato in via definitiva il decreto legge Economia. Il testo è passato - e diviene immediatamente esecutivo perché già approvato dal Senato - con 160 sì, 99 no e 3 astenuti. Prevede misure a sostegno del comparto industriale per investimenti in progetti di interesse strategico nazionale, per la de-carbonizzazione e per la riconversione tecnologica di imprese in aree di crisi del Paese con interventi a supporto e a tutela del personale coinvolto in processi di ristrutturazione aziendale.

Il testo prevede la modifica del sistema dei pagamenti ai fornitori nella sanità e viene attivato un meccanismo di compensazione tra debiti e crediti verso la Pubblica Amministrazione. Stop alla sugar tax fino al 2026, norme in favore delle mamme lavoratrici con due figli a carico e Iva agevolata al 5% sulle opere per regolamentare il mercato dell’arte contemporanea. Decisa la proroga fino al 2033 della società Milano-Cortina per l'organizzazione delle Olimpiadi invernali.