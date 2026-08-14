Il porto di Vibo Marina continua a confermarsi come uno degli scali marittimi maggiormente utilizzati per raggiungere le Isole Eolie. Negli ultimi anni ha fatto registrare un trend in continua crescita: i passeggeri transitati nel 2025 sono infatti balzati a 25.000 unità con un incremento di 7.000 presenze rispetto al 2024. Il 2026 lascia intravedere numeri maggiormente positivi, considerando che solo nella giornata del 13 agosto sono arrivati oltre 200 passeggeri, sbarcati presso la centrale banchina Fiume dalla nave veloce “Daniela Morace” della compagnia di navigazione Liberty Lines che effettua il collegamento Sicilia-Eolie-Vibo Marina finanziato dalla Regione Sicilia. Secondo alcune previsioni, si dovrebbe registrare nel 2026 un incremento del traffico passeggeri del 20% rispetto all’anno precedente.

Minicrociere e collegamenti con le isole

Oltre al collegamento veloce, le motonavi delle compagnie Comerci e Savadori sono molto richieste per le minicrociere giornaliere o per osservare lo spettacolo della Sciara del fuoco nell’isola di Stromboli con corse serali-notturne o anche per i soli passaggi verso le varie isole toccate dalle motonavi. Le corse bisettimanali (giovedì-domenica) del servizio marittimo pubblico della Regione Sicilia con le moderne navi veloci ibride della Liberty Lines trasportano numerosi passeggeri in partenza e in arrivo non solo per le vicine isole di Stromboli e Panarea, ma anche per Lipari, Salina, Vulcano.

Il ruolo del porto di Vibo Marina

A causa delle recenti difficoltà esistenti nell’aeroporto di Catania, dovute alle eruzioni dell’Etna, sono in molti i turisti che scelgono il porto di Vibo Marina per raggiungere la Sicilia e non pochi effettuano anche escursioni in Calabria o raggiungono le stazioni ferroviarie e l’aeroporto di Lamezia Terme. Diversi effettuano anche una breve sosta per pranzo a Vibo Marina o anche pernottamenti prima o dopo la partenza o l’arrivo.

In considerazione dell’ormai consolidato traffico passeggeri per le Eolie, appare sempre più necessario che venga realizzata al più presto la programmata e attesa Stazione Marittima con i servizi necessari per un’utenza in continua crescita.