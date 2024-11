L’amministrazione comunale di Vibo Valentia ha organizzato un incontro pubblico che si terrà venerdì 20 ottobre, alle ore 17.00, a Palazzo Gagliardi, in merito agli interventi già appaltati e per i quali a breve si apriranno i cantieri che rientrano nel progetto denominato “Vibo 2030 - Borgo Futuro - Città 15 minuti - Zona 30” che sono «frutto di un intenso lavoro di programmazione ad opera della giunta – si legge in una nota -, che ha consentito all’ente di incamerare ben 20 milioni di euro per la rigenerazione urbana».

«“Il futuro inizia con un cantiere”. Una frase che vuole riassumere un concetto: lavorare sodo per cambiare volto alla città di Vibo Valentia, per incidere in maniera significativa su quegli aspetti che hanno un riverbero sulla qualità della vita dei cittadini – si legge ancora nel comunicato della Giunta -. A Vibo Valentia, di cantieri, ne stanno per partire altri tredici, che seguono quelli già avviati, conclusi o in corso di realizzazione, grazie alla spinta voluta dal sindaco Maria Limardo sul fronte delle opere pubbliche».

«Si tratta di lavori che interesseranno il capoluogo e tutte le frazioni - spiega il primo cittadino Limardo - ed andranno a recuperare, valorizzare e in una parola rigenerare intere piazze, aree o quartieri periferici ai quali, nel corso di decenni, non è mai stata data la giusta centralità. Oserei dire la giusta dignità. Sono progetti legati tra loro da un filo conduttore che è l’identità dei luoghi, intersecato con le esigenze pratiche dei cittadini: strade, marciapiedi, aree verdi, aree gioco per i bambini, luoghi di socialità. Per questo invito tutti a partecipare ad un incontro che abbiamo voluto fosse aperto a tutti, ed al quale parteciperanno anche i progettisti proprio per spiegare il tipo di lavoro messo in campo».

Al termine della presentazione, concluderà la serata un aperitivo offerto dall’amministrazione accompagnato dalle note dell’Orchestra sinfonica della Calabria.