Il vicepresidente nazionale critica l'ipotesi di estendere le procedure semplificate a tutto il Paese: «Le imprese devono competere sui mercati, non contro gli uffici pubblici». La richiesta di una riforma amministrativa e di misure specifiche per il Mezzogiorno

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«La riforma della Pubblica Amministrazione avrebbe dovuto essere la prima grande riforma da realizzare in Italia. Invece, per consentire alle imprese di investire senza rimanere intrappolate nella burocrazia, continuiamo a ricorrere a procedure straordinarie. Ma se per far funzionare la macchina amministrativa dobbiamo trasformare tutta Italia in una Zes, allora il problema non è la Zes: è la Pubblica Amministrazione».

È quanto dichiara Francesco Napoli, Vicepresidente nazionale di Confapi con delega al Mezzogiorno, commentando l'ipotesi di estendere a tutto il territorio nazionale le semplificazioni amministrative della Zes Unica.

«La Zes nasce come strumento speciale per compensare gli svantaggi strutturali del Sud, non per aggirare le inefficienze della burocrazia italiana. Se una procedura semplificata funziona nella Zes, perché la stessa procedura non dovrebbe funzionare nel resto del Paese senza bisogno di istituire regimi speciali? È questa la vera contraddizione».

Napoli sottolinea che l'estensione delle semplificazioni rischia di indebolire uno degli elementi distintivi della Zes, senza risolvere alla radice il problema amministrativo.

«Le imprese devono competere sui mercati, non contro gli uffici pubblici. Devono confrontarsi sulla qualità, sull'innovazione e sulla produttività, non sulla capacità di superare ostacoli burocratici. La burocrazia non può continuare a essere un costo occulto che sottrae risorse, tempo e competitività al nostro sistema produttivo».

Il Vicepresidente Confapi conclude:

«Servono una vera riforma della Pubblica Amministrazione per tutta Italia e una politica industriale specifica per il Mezzogiorno. La semplificazione deve diventare la normalità, mentre la Zes deve conservare la propria funzione di riequilibrio territoriale.

Non abbiamo bisogno di un'Italia tutta Zes per sfuggire alla burocrazia. Abbiamo bisogno di un'Italia in cui non sia più necessario ricorrere a una Zes per poter investire»