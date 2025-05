Il nuovo papa, Leone XIV, è l’eco matura e sorprendente di una Chiesa che continua a parlare con voce universale. Lo hanno già definito “il secondo frutto di Francesco”, e non a torto: fu infatti Jorge Mario Bergoglio a crearlo cardinale, intuendone la profondità e l’equilibrio, il radicamento nella spiritualità missionaria e il senso concreto delle sfide globali. In questo senso, la sua elezione non rompe con il pontificato precedente, ma ne raccoglie il testimone più profondo: una Chiesa povera, colta, incarnata.

Missionario in Sudamerica per decenni, Leone XIV ha vissuto tra i popoli con cui si è mescolato, imparando lingue, culture, ritmi diversi, spesso lontani dalle cattedre del potere. Non è mai stato un uomo da titoli, ma da ascolto. Non da apparizioni, ma da silenzi. È colto, schivo, profondamente spirituale. Conosce bene la teologia, ma conosce meglio ancora l’anima dell’uomo.

La sua biografia lo rende oggi un ponte vivente tra mondi. È americano, soprattutto sud americano, ma non solo. Le sue radici familiari affondano nel cuore dell’Europa: la sua storia è quella di tante famiglie migranti, partite dalle Alpi o dall’Irlanda, e approdate in cerca di futuro nel continente nuovo. Questo gli dà una doppia cittadinanza del cuore: capace di comprendere l’ansia del Nord globale, ma anche la fame – spirituale e reale – del Sud del mondo.

La sua elezione è un segnale forte. Non tanto geografico, quanto spirituale: i cardinali hanno scelto un uomo che conosce il mondo non attraverso i dossier, ma attraverso i calli delle mani, le liturgie semplici, i pianti nei villaggi e i sorrisi tra i giovani. Un uomo che ha visto la Chiesa ferita e fedele, umile e resistente.

Nel suo primo intervento ha parlato di pace, ripetendo più volte questa parola, ha parlato di dialogo, di ponti da costruire, di un cammino da fare insieme. Un Papa quindi che torna, come Francesco e come i suoi predecessori, a parlare al mondo, con umiltà, con determinazione, favorendo gli incontri, la pace, la solidarietà, vicinanza a chi soffre.

Nel nome che ha scelto – Leone – c’è il richiamo a una Chiesa che non rinuncia alla sua voce profetica. Quel nome ricorda un grande Papa di fine ottocento, il Papa della Rerum Novarum, dei lavoratori, della dottrina sociale della chiesa, di un’impostazione sociale che ha condizionato per cinquant’anni la storia della chiesa.

Ancora una volta, lo Spirito ha spiazzato i pronostici. E forse è proprio questo il segno più chiaro: che, nelle sue mani, la Chiesa potrebbe ritrovare il coraggio di essere più madre che istituzione. E tornare a parlare al mondo non con il linguaggio del potere, ma con quello della verità che consola.