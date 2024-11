Berlusconi capolista in ticket con Lara Comi, europarlamentare uscente: poche novità per Forza Italia nella presentazione delle liste per le elezioni Europee alla corte d’Appello di Milano, per la circoscrizione nord ovest (Lombardia, Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta). Tra i nomi noti anche quello di Giusy Versace, atleta paralimpica e attivista per i diritti dei disabili già candidata nelle file berlusconiane per le Politiche dello scorso anno, eletta alla Camera dei Deputati. Compare in una posizione non facile invece il consigliere comunale milanese Pietro Tararella, 19esimo, dovrà puntare tutto sulle preferenze ed in effetti ha già messo a punto una strategia comunicativa aggressiva lanciata ormai quasi due settimane fa con striscioni e cartelli in città. Confermato anche l’europarlamentare uscente Massimiliano Salini, in terza posizione, mentre il consigliere regionale uscente Mauro Parolini, di Desenzano del Garda, figura nelle retrovie. Una curiosità: Forza Italia ha deciso di candidare un 27enne di origini tunisine, Amir Atrous.

Silvio Berlusconi sarà capolista di Forza Italia per le europee 2019 nelle circoscrizioni nordovest, nordest e sud. Nel centro Italia il capolista e' Antonio Tajani. Per le isole FI sta decidendo il da farsi, anche perche' i candidati in quella circoscrizione possono essere solo otto, di cui 4 uomini e 4 donne. Lo rende noto Alessandro Battilocchio, che ha presentato la lista 'azzurra' alla Corte d'Appello di Roma.

Alessandra Mussolini correra' sia nel centro sia nel sud. Nel centro si candida Anna Maria Costanza Rozzi, figlia dell'ex Presidente dell'Ascoli Calcio Costantino Rozzi.