Dal 25 agosto alle 21.30 riparte il format condotto da Maurizio Insardà. Novanta minuti di approfondimenti, ospiti e dibattiti con volti noti del calcio calabrese e nazionale. Insieme al conduttore ci saranno Ursino, Palmieri e Demetra Donato

Riparte la nuova stagione di “11 in campo”, il format sportivo di LaC Tv condotto dal giornalista Maurizio Insardà. L’appuntamento è fissato per lunedì 25 agosto alle ore 21.30, quando sul canale 11 del digitale terrestre prenderà il via un’edizione rinnovata e arricchita nei contenuti.

Il programma, da sempre punto di riferimento per gli appassionati di calcio, allungherà la propria durata passando da 60 a 90 minuti e allargherà lo sguardo non solo sulla Serie B, ma anche sul campionato di Serie C. Una scelta che consentirà di raccontare da vicino le storie, le sfide e i protagonisti di due tornei che vedono impegnati Catanzaro, Cosenza, Crotone e diversi club del Sud Italia.

Accanto a Insardà ci saranno presenze di spessore. Torna Peppe Ursino, direttore sportivo calabrese, insieme all’ex arbitro di Serie A Mario Palmieri. Al loro fianco anche Demetra Donato, chiamata a portare freschezza e competenza in studio.

La trasmissione vedrà inoltre la partecipazione, puntata dopo puntata, di allenatori, dirigenti, direttori sportivi e presidenti delle società che animano i campionati di Serie B e C, per un confronto diretto con il pubblico e con i tifosi.

«L’obiettivo – spiega Maurizio Insardà – resta quello di raccontare il calcio con serenità, gioia e professionalità, puntando sempre alla qualità dei contenuti. In un momento in cui il nostro sport attraversa difficoltà economiche, il nostro augurio è di rivedere presto gli stadi pieni di famiglie, perché il calcio deve continuare a trasmettere valori sani e autentici».

L’appuntamento con la prima puntata è quindi per lunedì 25 agosto alle 21.30, in diretta su LaC Tv.