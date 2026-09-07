Il centrocampista giallorosso in collegamento alle 14.15, mentre in studio ci sarà l’ex giocatore delle Aquile. Al centro della puntata il 2-1 con il Südtirol, il terzo ko in campionato e la presentazione ufficiale di questa sera al Parco della Biodiversità

Il Catanzaro, la terza sconfitta in campionato e una serata speciale per le Aquile, che questa sera saranno ufficialmente presentate alla propria gente al Parco della Biodiversità, saranno al centro della nuova puntata di “11 in Campo GialloRossi”, in onda oggi dalle 14 su LaC OnAir. La formazione di Giorgio Gorgone è reduce dal 2-1 incassato sabato sul campo del Südtirol, un risultato che ha fatto salire a tre i ko nelle prime giornate di campionato e che apre inevitabilmente nuovi interrogativi sul momento della squadra giallorossa.

La puntata, ideata e condotta da Maurizio Insardà, con la partecipazione in studio di Palma Serrao, partirà dall'attualità e dall'analisi dell'ultima giornata, con risultati, classifica e approfondimenti dedicati al Catanzaro. Ad aprire la trasmissione sarà il servizio di Nico De Luca, che introdurrà i temi della puntata. Spazio successivamente al collegamento con Jacopo Petriccione, centrocampista del Catanzaro. Con il giocatore giallorosso si analizzerà il momento della squadra, la sconfitta di Bolzano e un avvio di stagione che, dopo le prime giornate, vede le Aquile chiamate a reagire e a trovare continuità di risultati.

In studio, presso l'Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme, ci sarà inoltre Fabio Di Sole, ex giocatore dell'US Catanzaro, che offrirà il proprio punto di vista sul momento della formazione giallorossa e sulle prospettive della stagione. Ad offrire il proprio punto di vista sul Catanzaro e sul campionato di Serie B sarà Giuseppe Bisantis, giornalista di Radio Rai e voce molto conosciuta dagli appassionati.

Sarà una puntata che guarderà anche alla serata di questa sera, quando il Catanzaro sarà ufficialmente presentato ai suoi tifosi al Parco della Biodiversità “Michele Traversa”. Un appuntamento importante per ritrovare entusiasmo e compattezza dopo un avvio di campionato complicato.

Appuntamento oggi dalle 14 su LaC OnAir, sul canale 17 del digitale terrestre e in diretta Facebook su Catanzaro Channel. Spazio anche ai tifosi, che potranno partecipare alla trasmissione inviando domande, messaggi e opinioni tramite WhatsApp al 345 9321195.