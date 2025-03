Ventottesima puntata di 11 in campo questa sera alle 21.30 su LaC Tv. Conduce Maurizio Insardà con la partecipazione in studio del giornalista Giampaolo Cristofaro. In collegamento via Skype Tullio Calzone del Corriere dello sport, il direttore sportivo del Cesena Fabio Artico e il direttore di Cosenza Channel Antonio Alizzi.

La giornata di campionato è stata caratterizzata dalla vittoria del Sassuolo nello scontro diretto con il Pisa, poi tanti pareggi, lo Spezia a Bolzano contro il SudTirol, la Cremonese in trasferta contro la Carrarese, il Catanzaro in casa con la Reggiana e il Modena contro il Cosenza. Vince il Cesena contro la Salernitana, il Cittadella a Castellammare di Stabia, il Frosinone contro il Mantova e il Palermo contro il Brescia.

Come vederci

L'appuntamento con 11 in campo è lunedì alle 21:30 su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre.