Andrà in onda questa sera alle 21. 30, su LaC Tv, la trentasettesima puntata di 11 in campo, la trasmissione sportiva condotta da Maurizio Insardà con la partecipazione di Nicola Binda. In studio il giornalista di LaC News24 Giampaolo Cristofaro.

La regular season del torneo di Serie B è agli sgoccioli: domani squadre in campo per l’ultimo turno prima di play off e play out. Negli ultimi 90 minuti arriveranno i verdetti definitivi sia per quanto riguarda la composizione della griglia play off che la zona calda della classifica, con le due squadre che retrocederanno insieme al Cosenza, e le altre due che invece saranno impegnati nel play out.

Gli ospiti

In collegamento via Skype l’allenatore Roberto Venturato e Antonio Alizzi direttore Cosenza Channel.

Come vederci

L'appuntamento con 11 in campo è lunedì alle 21:30 su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre.