La scuola, con le sue luci e le sue ombre, resta il vero specchio della società italiana. E quando si parla di Calabria, le contraddizioni diventano ancora più evidenti: caro libri che pesa come un macigno sulle famiglie, edilizia scolastica fragile e troppo spesso insicura, il precariato che mina la continuità didattica, e ancora la dispersione scolastica che rischia di segnare il futuro di tanti giovani. Temi cruciali, che non riguardano solo la formazione, ma parlano direttamente della qualità della nostra democrazia, del grado di legalità diffusa, della capacità del sistema Paese di investire in futuro, conoscenza, cittadinanza.

“Dentro la Notizia”, il format di LaC condotto da Pier Paolo Cambareri, accende i riflettori sui nodi irrisolti della scuola calabrese e nazionale, intrecciandoli con le altre emergenze che caratterizzano il nostro presente: infrastrutture arretrate, sanità in affanno, legalità fragile. Una riflessione ampia, che parte dalle aule ma arriva al cuore del vivere civile, perché non può esserci sviluppo senza un sistema educativo stabile, sicuro e accessibile a tutti.

Un viaggio tra numeri, testimonianze e proposte: l’inviato Francesco La Luna sarà in esterna con il segretario della Cgil Scuola, Francesco Piro, per raccogliere dalla viva voce del sindacato e dei lavoratori della scuola le difficoltà quotidiane, ma anche le prospettive di cambiamento. In studio, invece, a confrontarsi sui temi più caldi sarà il segretario regionale della Cgil, Gianfranco Trotta, chiamato a fare il punto su una situazione che non ammette più rinvii.

Un dibattito che guarda oltre l’emergenza, per interrogarsi su quale modello di scuola — e quindi di società — l’Italia e la Calabria vogliono costruire nei prossimi anni. Appuntamento alle ore 13 su LaC, canale 11 del digitale terrestre, e in diretta streaming e on demand su LaC Play.