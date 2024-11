La nuova puntata, curata dal giornalista Massimo Tigani Sava, in onda alle ore 17.15, canale 11 del digitale terrestre. In collegamento anche il console onorario del Marocco, Domenico Naccari

Mercoledì 27 novembre, su LaC Tv, alle ore 17.15, canale 11 del digitale terrestre (ma anche sull’820 di Sky, sul 411 di Tivùsat, in streaming e on demand su LaC Play) cinquantunesima puntata di “Imprenditori in Volo”, condotta dal giornalista e saggista Massimo Tigani Sava dalla postazione televisiva dell’Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme (Catanzaro). “Imprenditori in volo” è stata programmata da LaC Network nell’ambito del sistema Grand Terroir che mette in rete, attraverso vari strumenti della comunicazione integrata, persone, aziende, territori, identità culturali. Grand Terroir è un progetto strategico di sviluppo per la Calabria e per il Sud Italia: un’apposita sezione con articoli e video è presente sulla testata online LaC News24.

Ospiti della cinquantunesima puntata il sindaco di Gioia Tauro, avvocato Simona Scarcella, e il console onorario del Marocco, avvocato Domenico Naccari, in collegamento da Roma. L'apertura del consolato del Marocco a Gioia Tauro consentirà a tutta la radicata comunità marocchina residente in Calabria di non dover recarsi fuori regione, ad esempio in Sicilia o in Campania, per tutta una serie di adempimenti di natura burocratica. L'apertura del consolato, però, ha spiegato il sindaco Scarcella, ha grande impatto anche sul modo corretto di intendere i processi migratori legali, in una logica di integrazione, libero confronto tra diverse culture, e conferma altresì il ruolo centrale di Gioia Tauro nel Mediterraneo anche in virtù della presenza di un porto di rilevanza strategica.

Gioia Tauro, secondo il sindaco Scarcella, mira a rafforzare la propria storica funzione di porta del Mediterraneo capace di far prevalere, in tutta la Calabria, lo spirito positivo del dialogo costruttivo fra i popoli. La trasmissione può essere seguita, ripetiamolo, in diretta streaming e on demand su LaC Play.