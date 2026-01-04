L’intera comunità parrocchiale guidata da don Felice Palamara ha collaborato alla rappresentazione, mettendo in scena un percorso suggestivo che sarà raccontato nella puntata in onda oggi alle 12

Nel piccolo e suggestivo borgo di Drapia, in provincia di Vibo Valentia, lo splendido centro storico si è trasformato in un luogo fuori dal tempo, accogliendo il presepe vivente, realizzato con profonda devozione e straordinaria cura nei dettagli. L’intera comunità parrocchiale, ha collaborato sotto la guida attenta del parroco don Felice Palamara, dando vita a una rappresentazione capace di toccare il cuore e rinnovare il mistero della Natività del Signore.

All’interno delle antiche abitazioni del borgo sono state allestite oltre diciotto postazioni, ognuna dedicata anche ai mestieri di un tempo, per custodire e tramandare la memoria delle tradizioni, facendo rivivere gesti antichi che parlano di umiltà, lavoro e speranza. Un percorso suggestivo che invita i visitatori non solo a osservare, ma a contemplare, riscoprendo il valore della semplicità e il messaggio eterno dell’amore di Dio fatto uomo.

L’appuntamento con LaC Storie è per oggi alle 12 su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre, e in streaming su LaC Play.