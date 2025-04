Anche in Calabria si punta a recuperare il partito dell’astensione nella marcia di avvicinamento alla tornata elettorale di giugno. Obiettivo: riaccendere la partecipazione nel Paese, ma è davvero possibile? L’appuntamento con il talk politico di LaC Tv è per questa sera alle 21,30

È opinione diffusa che la politica non sia più in grado di suscitare nel Paese Reale il fuoco della passione civile. Non a caso, il partito dell’astensione negli ultimi anni è cresciuto a dismisura. La tornata elettorale di maggio e giugno (per gli eventuali ballottaggi), che riguarda anche importanti città della Calabria, riaccenderà il demone della partecipazione nella scelta dei sindaci? E intanto a Washington…

Glocal come sempre, Perfidia ci guida nel labirinto della politica raccontando le ricadute dei grandi temi internazionali. L’appuntamento con il talk politico condotto da Antonella Grippo è per questa sera alle 21,30 su LaC Tv.

Questi gli ospiti: Simona Loizzo (Lega), Doris Lo Moro (Candidata Sindaco centrosinistra Lamezia), Riccardo Tucci (Movimento 5 Stelle), Emanuele Ionà (Forza Italia), Augusto Bassi (Visione), Raffaele Florio (Opinionista).

Contributi video di Francesco Boccia (Pd), Carlo Calenda (Leader Azione) e Giuseppe Conte (Leader Movimento 5 Stelle).