I presidi degli agricoltori raccontano una crisi che va oltre il carburante: costi in aumento, ricavi insufficienti e futuro incerto per le imprese. Nell’approfondimento quotidiano il confronto con Pietro Molinaro e Maria Grazia Minisci. Appuntamento alle 15 su LaC

Il caro carburanti accende la protesta, ma dietro i blocchi in via di smobilitazione e i presidi a macchia di leopardo lungo le strade calabresi c’è una crisi che investe il futuro dell’agricoltura, la tenuta delle imprese e la capacità del territorio di competere sui mercati. Il prezzo del gasolio è soltanto la parte più visibile di un problema più profondo: produrre costa sempre di più, mentre i ricavi non garantiscono margini sufficienti a sostenere le aziende. È da questa contraddizione che parte la nuova puntata di Dietro i Fatti – News, dedicata alle difficoltà del comparto agricolo e alle risposte attese dalle istituzioni.

La mobilitazione degli agricoltori, che nelle scorse giornate ha attraversato la Calabria con presidi e trattori in strada, racconta un disagio che non può essere liquidato come una semplice protesta contro il rincaro dei carburanti. L’aumento dei costi di produzione, le difficoltà di accesso al credito, la debolezza contrattuale dei produttori e le criticità della distribuzione rischiano di compromettere la sostenibilità economica di molte aziende, soprattutto quelle di dimensioni ridotte e operanti nelle aree interne. A pesare è anche la condizione geografica della regione, dove il trasporto su gomma rappresenta un passaggio decisivo per portare le produzioni agricole sui mercati.

L’approfondimento di oggi partirà dal territorio con Ilario Balì, inviato nella Locride, per raccontare le ragioni di chi ha deciso di mantenere i presidi e continua a chiedere interventi concreti. In studio, con Pier Paolo Cambareri, ci sarà Pietro Molinaro, imprenditore agricolo, già presidente di Coldiretti Calabria ed ex consigliere regionale, che ha denunciato il rischio di chiusura per le aziende e l’insufficienza delle risorse finora messe a disposizione. Il collegamento Maria Grazia Minisci, presidente provinciale di Confagricoltura e imprenditrice agricola, che porterà invece il confronto dentro la realtà quotidiana delle imprese, tra costi da sostenere, prezzi di vendita e difficoltà nel programmare gli investimenti.

Al centro della puntata anche l’efficacia dei cinque milioni di euro stanziati dalla Regione per il gasolio agricolo, il rapporto tra produttori e grande distribuzione, la necessità di garantire una remunerazione adeguata al lavoro agricolo e le prospettive del ricambio generazionale.

Appuntamento alle ore 15 sul canale 11 del Digitale terrestre e sulla piattaforma streaming e on demand LaC Play.